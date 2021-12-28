İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli

MALATYA (DHA) - İLETİŞİM Başkanlığı, bu yıl UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazırladığımız belgesel çalışmaları ile Anadolu'muzun kültürel, sosyal ve tarihi birikimini, sahip olduğu medeniyet değerlerini ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun kültürel mirasını tanıtmak amacıyla UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından 26 Temmuz 2021'de 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırlandı. Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgeselde Anadolu'nun medeniyet tarihinde hafızalara kazınan önemli bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve akabinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girinceye dek yaşanan sürece yer veriliyor.

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