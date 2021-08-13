Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir.'
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." - Haberler
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