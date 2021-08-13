Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir.