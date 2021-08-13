Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler