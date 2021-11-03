Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından,"Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık. Millete hizmet yolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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