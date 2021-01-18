Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.