Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi...
18.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:33
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran