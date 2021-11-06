Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu Pkk'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri
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