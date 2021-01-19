Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)

19.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin'in yakınları ve sevenleri saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından konuşma yaptı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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