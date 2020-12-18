Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen...
18.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:54
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik