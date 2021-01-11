Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti

11.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:33
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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