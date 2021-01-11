Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti
11.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:33
Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz