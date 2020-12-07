Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

07.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:50

Son dakika haberi: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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