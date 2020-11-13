Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da Sancak Verme Töreni'nde yaptığı konuşmasında "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor" dedi.

Başkan Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşımaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden; dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

"MİLLETİMİZİN BERABERLİĞİNE GÖZ DİKEN KARŞISINDA KOMANDOLARIMIZI BULUR"

Sizler, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu; milletimiz ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.

"ATIŞLARINIZ MÜBAREK, ZAFERİNİZ BOL OLSUN"

Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun. Bu vesileyle, bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınır boylarımızla ve sınır ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarımızda görevin başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza ve muzaffer eylesin"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel