Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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