Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

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