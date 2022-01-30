Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz" - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz"

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Ak Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir müjdemizi sizinle paylaşmak istiyorum. Trabzonsporumuzun başarılarının zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz

AA / Osman Baytürk - Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haber

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