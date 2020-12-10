Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır."
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır."

10.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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