Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur" -"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur"

-"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir"

-"Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız"

-(Mısır ile görüşme) "İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA