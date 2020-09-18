Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur" -"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez.

18.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur"

-"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir"

-"Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız"

-(Mısır ile görüşme) "İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Tamer Tuna Erol Bulut Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 17:05:32. #1.14#
title