Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur" -"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez.
18.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur"
-"Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir"
-"Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız"
-(Mısır ile görüşme) "İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA