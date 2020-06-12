Son dakika haber! Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi
Son dakika haberi... Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.
12.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:02
Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.
Ayrıca; il genelindeki Rehabilitasyon Merkezlerinde Dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA