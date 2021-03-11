Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı
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Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı

11.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:48
Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı

Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kaymakam Adem Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine katılarak, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kaymakam Adem Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine katılarak, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kaymakam Keleş, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan Çubuk pazarını ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Keleş, esnafa da kurallara uymaları gerektiğini hatırlattı.

Keleş, gazetecilere, ilçede son birkaç gündür vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.

Yeniden kısıtlamalar gelmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşmeyle birlikte tüm ekiplerimizle tedbirlerimiz aldık ve denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde maalesef son 2 haftadır vakalarda bir yükseliş var. Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda dikkat etmesini istiyorum. Bu serbestliğin devam etmesi, bize verilen hakların korunması bizim elimizde. Biz ne kadar kurallara uyarsak salgının yayılmasını önlersek bu serbestlik de o kadar devam eder. Aksi halde yeni tedbirler alınabilir. Biz ceza kesmeyi hiçbir zaman istemiyoruz. Kurallara uyulmadığında ise ceza kesmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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