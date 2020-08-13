Son dakika haber | Çorum'daki yangında ölen iki kardeşin cenazesi Balıkesir'de defnedildi Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ölen 4 yaşındaki Elif Meryem ve 8 yaşındaki ağabeyi Yusuf İçuz'un cenazeleri, Balıkesir'de toprağa verildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ölen 4 yaşındaki Elif Meryem ve 8 yaşındaki ağabeyi Yusuf İçuz'un cenazeleri, Balıkesir'de toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan çocukların cenazeleri, merkez Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'ndeki dedelerinin evine getirildi.

Burada baba Gürkan, anne Fatma İçuz ve yakınları taziyeleri kabul etti, helallik alındı.

Daha sonra mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, çocukların ailesi, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İçuz kardeşlerin cenazeleri, Ayşebacı Mahallesi Kabristanlığı'nda defnedildi.

"Lafın bittiği, kelimelerin düğümlendiği yer"

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Ayhan İçuz, gazetecilere, üzüntülerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Bakıcımızın evinde, onların torunlarıyla bizim çocuklar da rahmetli oluyor. Bizim bakıcının eşi, iki torunu ve bizim iki evladımız. Bugün cenazelerini defnedeceğiz. Allah cümlemize sabırlar versin. Anne ve babaya sabırlar versin. Söylenecek söz yok. Lafın bittiği, kelimelerin düğümlendiği yer. Elimizden gelen bir şey yok." diye konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da acıyı tarif edebilecek kelimeler bulamadığını anlatarak, "Gerçekten yüreğimiz yanıyor, mahallemizde iki evladımızı bugün defnediyoruz. Biz inanıyoruz ki Mevla'm bu küçük çocuklarımızı şehadet mertebesine erdirmiştir. Ailesine çok büyük sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi'nde iki gün önce Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan ve çevredeki iki eve de sıçrayan yangına, Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 araçla müdahale etmişti. Yangında Ömer Çetin ile aynı evde bulunan torunları Elif Naz Çetin ve Ela Çetin ile Elif Meryem ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA