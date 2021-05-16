Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da akşam saatlerinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum'da akşam saatlerinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı kavgada T.K., göğüs bölgesine isabet eden kurşunla, bir kişide ayağından vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralama olayına karışan bir kişi gözaltına alınırken olay yerinde ve şahsın üzerinde de 2 adet tabanca elde edildi. Diğer şüpheli yada şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları otomobil ise bir otoparkta terkedilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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