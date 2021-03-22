Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt

22.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:24

Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktıÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in koronavirüs tedbirleri pozitif çıktı.

Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in koronavirüs tedbirleri pozitif çıktı. Başkan ve 3 yardımcısı, kendilerini evde izole etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel vaka sayılarına göre 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Başkan ve yardımcıları kendilerini izole etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de kentte vakaların arttığını belirterek 'Durumumuz sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya geçti. Halkımızdan ricamız maske, mesafe ve hijjen kurallarına uymaları. Valilik ve belediye olarak bizimde koronavirüsle mücadelemiz sürüyor' dedi.

Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt
Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt
Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt
Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıkt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:27:39. #1.15#
title