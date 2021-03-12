Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

12.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:08
Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da 8. sınıf öğrencisi 2 çocuğu tüfekle vurarak öldüren Servet Baykuş, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 8. sınıf öğrencisi 2 çocuğu tüfekle vurarak öldüren Servet Baykuş, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Selvet Başkuş, okul servisini durdurarak içinde bulunan Kaan Hakverdi(13) ve Tunç Taşar(14) isimli çocukları tüfekle vurarak öldürdü. İddialara göre, aileler arasında daha öncede de çocuklar yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınan eski muhtar Servet Baykuş, adliyeye çıkarılırken, köyde ve çocukların eğitim gördüğü okulda büyük üzüntü yaşandı. - ÇORUM

Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Çorum'da 2 çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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