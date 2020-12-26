Son dakika haber | Çocuklar park istedi, Başkan Batur yaptı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi, hastalık, deprem derken zor günler geçiren çocukların park isteklerini kırmadı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede çocukların park isteklerini kırmıyor. Batur, depremden sonra ailesiyle Konak'a taşınan Öyküm ve Özüm kardeşlerinde yüzünü güldürdü. Başkan Batur, baba Halil Kılıç'ın dilekçesiyle harekete geçerek, iki küçük kız kardeşin isteğini yerine getirdi ve Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Lojmanlarına park kurulması yönünde talimat verdi. Talimatla beraber lojmanın bahçesine parkın kurulum çalışmaları tamamlandı. Yaşadıkları zor günlerin ardından yeni parklarına kavuşan Öyküm ile Özüm, taleplerini hızla yerine getiren Başkan Abdül Batur'a teşekkür ziyaretine gitti. İki kardeş, teşekkür için çizdikleri resmi de Başkan Batur'a hediye etti.

Öte yandan, Tepecik'teki onkoloji servisinde amansız bir hastalıkla savaşan çocukların, "Başkan amca bize park yapsın" dediğini duyan Batur, bu isteği de hızla yerine getirdi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine park kuruldu. Batur, pandemi nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkabilen ve çocuklara yetmeyen İstikbal Parkı'nı da baştan ayağı yenileterek, yeniden inşa edilmesini sağladı.

"Her şey çocuklarımız için"

Konak'ta mevcut yapılaşma nedeniyle park yapacak alan bulmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Abdül Batur, "Ancak yine de elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz; daha yeşil bir Konak. Kentsel dönüşüm planlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bugün de nerede yer müsaitse, çocuklarımız nereye istemişse oraya parkımızı yapmaya çabalıyoruz. Olan parklarımızı da baştan aşağı yenileyerek, daha elverişli hale getiriyoruz" dedi.

Çocukların pandemiyle eve kapanırken, bir de deprem korkusu yaşadığını söyleyen Batur, "Bu süreç onlar için de çok zor geçiyor; okullarından, arkadaşlarından ayrılar, sokağa ancak günde birkaç saat çıkabiliyorlar. Hastanelerde yaşam savası veren çocuklarımıza da acil şifalar diliyorum. Her şey çocuklarımız için, onlar daha iyi yaşayabilsin diye. Yeni parklarımızın da tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum ki, pandeminin ardından da doyasıya keyfini çıkaracaklar. Hatta bir gün ben de onlara eşlik edeceğim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı