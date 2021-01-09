Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti

09.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:32

Son dakika haberine göre Sultangazi'de çocuklardan oluşan bir grup, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekmeye çalıştı.

Sultangazi'de çocuklardan oluşan bir grup, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekmeye çalıştı.

Kış aylarına rağmen beklenen yağışı alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyesi yüzde 19 civarı ile son 15 yılın en düşük seviyesini görürken, kentte yaşayan insanlara suyun verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda yetkililerin uyarıları devam ediyor.

Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kylie Jenner Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Tolga Ciğerci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:32:37. #1.15#
title