Son dakika haber! Çiriş otu toplamaya gitti; donarak öldü

Son dakika haber... ANTALYA'nın Finike ilçesi Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan (48), donarak hayatını kaybetti.

ANTALYA 'nın Finike ilçesi Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan (48), donarak hayatını kaybetti.

Kumluca'da oturan Mehmet Atılgan, çarşamba günü Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya gitti. Mehmet Atılgan akşam eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Dün Oluklu mevkiinde arama yapan jandarma ekipleri, öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cenazesine ulaştı. Soğuktan donduğu değerlendirilen Mehmet Atılgan'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.Bekar olduğu kaydedilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği kaydedildi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI