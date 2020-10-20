Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü

Çin, yeni tip koronavirüse karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

60 BİN GÖNÜLLÜYE 4 DENEYSEL AŞI YAPILDI

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

KABUL EDİLEBİLİR ÜCRETLERLE SATILACAK

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

DÜNYADA ÇOK SAYIDA AŞI ÇALIŞMASI BULUNUYOR

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz