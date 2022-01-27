Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesi sonucunu hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Çığın yaşandığı bölgeden AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan cenazeler gece geç saatlerde ilçeye getirilebildi. Çığda hayatını kaybeden Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş'ın (27) otopsilerinin yapılmasının ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor. - ERZURUM