Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti

23.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:33
Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti

Son dakika politika haberi... Ardahan'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır ile Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti.

Ardahan'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır ile Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette, İl Başkanı Yalçın Taştan, İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Atalay Cantürk ile parti teşkilatı eşlik etti.

Başkan Demir, yatırımlar ve çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Daha sonra, Yenimahalle'de bulunan kademe binasının bulunduğu alan içinde yapım aşamasında sona gelinen 'El Sanatları Atölyeleri' Halilefendi Mahallesinde 300 kişinin istihdam edileceği 'Tekstil Fabrikası' ile çevre yolunun üstünde yapımı devam eden 'Yöresel Ürünler Çarşısındaki' çalışmalar yerinde incelendi. Başkan Demir, çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi. - ARDAHAN

Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti
Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti
Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti
Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Halil Sezai Didem Soydan Oktay Kaynarca Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: CHP Milletvekilleri, Başkan Demir'i ziyaret etti - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 15:45:21. #1.15#
title