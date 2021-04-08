Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
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Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Son dakika haberler: Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz şekilde hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına karar verdi.

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Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz şekilde hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına karar verdi. Karara itiraz eden müzenin kurucusu balıkçı Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Dünyada ilk ve Türkiye'de tek olarak gösterilen vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, önceki gün Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz yer işgali' gerekçesiyle yıkılmaya başlanmıştı. Olay, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Müzede bulunan yüzlerce mumlayanmış balık, müze alanının boşaltılmasıyla birlikte bahçeye serildi.

Son durumla ilgili konuşan müzenin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yardım istediğini kaydederek, "Türkiye Deniz Canlıları Müzesi mağdur edilmesin. Çünkü çocuklar gelip bu müzede derslerini yapıyordu. Halkımız gelip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde günlerini geçiriyor" dedi.

"Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var"

Müzeden herhangi bir şekilde maddi menfaat elde etmediğini ifade eden Balcı, "Üstüne para harcıyoruz. Denizi balığı çok sevdiğim için halkımızın denizi balığı sevmesini istediğim için bu fedakarlıktan hiç kaçınmadan devam ediyorum. Bu balıklar mumyalanmıştır. Yarım asırdır bu haldeler. Ama bu yağmur güneş varken bir hafta sonra açık havada çöp olurlar. Benim tutunacak dalım kalmadı. Bu müzenin yerini yıkarken Kenan'a değil kendinize ve çocuklarınıza zarar veriyorsunuz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Bu uzun soluklu bir iş Cumhurbaşkanımızın el koymasını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Son dakika haber: CHP'li belediyenin yıkım kararı aldığı balık müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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