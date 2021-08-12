Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerini ziyaret etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak partisinin Kırıkhan ilçe teşkilatını ziyaret eden Böke, burada partililerle bir süre görüştü.

Mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Böke, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından Hassa ilçesinde partililerle bir süre görüşen Böke, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP İl Başkanı Remzi Parlar da hazır bulundu.

Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haber | CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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