Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar
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Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar

05.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:47

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

"CEZAYI ÖDETMEK İÇİN OYNAMAYA DEVAM"

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken 'Cezayı kim ödesin?' oyunu oynadılar
Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken 'Cezayı kim ödesin?' oyunu oynadılar
Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken 'Cezayı kim ödesin?' oyunu oynadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol

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