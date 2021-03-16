Son dakika haber | Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı
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Son dakika haber | Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:10
Son dakika haber | Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilinen, Esentepe grubu olarak adlandırılan 14 kişinin yakalanmasına yönelik bugün şafak vaktinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 932.58 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 47.50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5.22 gram metamfetamin maddesi, 9.20 gram esrar maddesi, 1 adet extacy hap, 0.40 gram lila renkli narkotik maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet aseton, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu sprey, 2 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin 885 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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