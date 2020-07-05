Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması Açıklaması
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması Açıklaması

Son dakika güncel haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak 81 ilimizde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz.

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması Açıklaması
05.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak 81 ilimizde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik ve bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk." dedi.

Kurum, Gediz ilçesinden doğan Gediz Nehri'nin geçtiği Fırdan köyü girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gediz Havzası'nın temiz tutulması için bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gediz Nehri'nin geçtiği havzanın bölge için önemli olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 81 ilimizde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik ve bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk. Gediz havzamız Kütahya il sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları'ndan doğuyor. Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi'ne dökülüyor. Toplamda 17 bin 500 kilometrelik çok önemli bir havzamız. Hem bölgemiz için bölge illeri için tarım ve istihdam anlamında ülkemize katkı sağlayan bir havza."

Gediz Nehri'ndeki sudan numuneler alındığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün denetimimizi Gediz ilçesi sınırları içinde gerçekleştirdik ve numuneler aldık. Bu numuneler çerçevesinde de denetimlerimizi yapacağız. Bu konuda çevre mevzuatımıza uygun olmayan işletmelere cezai işlemler ve kapatma işlemleri yapacağız. Amacımız ülkemizdeki tüm havzalarımızı korumak. Bu çerçevede 2015 yılında bölgemize ilişkin bir çevre projesi başlattık. Bu proje kapsamında Gediz Havzası'nda 27 adet atık su arıtma tesisi ile 20 belediyeye atık su arıtma tesisi inşası gerçekleştirdik. Bölgenin nüfusunun yaklaşık yüzde 95'ine atık su hizmeti veriyoruz. Şu anda üstünde bulunduğumuz nehirde atık su arıtma tesislerinden arıtılarak akan su. Arkadaşlarımız buradan numune aldılar ve su içilebilir kalitesinde. Arıtılmış şekliyle deşarj ediliyor."

"Gediz Havzası'nde 33 ayrı noktada denetim faaliyetleri yapılacak"

Kurum, son 2,5 yılda Gediz Havzası'nda 5 bin 700 denetim gerçekleştirildiğini, 309 tesise 17 milyon lira cezai işlem uyguladığını bildirdi.

Bakanlığın havzadaki 33 ayrı noktada denetim faaliyetlerini yapacağını anlatan Kurum, "Bakanlığımızın mobil araçları bu bölge için bir hafta içinde Kütahya'dan başlayıp nehrimizin ulaştığı İzmir'in Foça ilçesine kadar denetimlerini 33 ayrı noktada gerçekleştirecekler ve vatandaşlarımızın can sağlığı adına, çiftçimizin bu bölgede tarım sulamasını en iyi kalitede alıp yapması adına bu denetimlerimizi yapıyoruz. 2022 yılına kadar da izleme noktamızı 364'e çıkaracağız. Tüm denizlerimizde 11 enstitü ve 3 araştırma gemisi ile toplam 353 noktada 3'er yıllık düzenli periyotlarla bu denetimlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kurum, daha sonra Pazarlar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak vatandaşlara hitap etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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