Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
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Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu

18.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:08

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu.

Ülke genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunlaşırken, metrobüs duraklarında adeta insan seli oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu haftada uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. TEM ve E-5 Karayolları ile ana arterlerde yer yer trafik neredeyse durma noktasına geldi.

METROBÜS DURAĞINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Mesai bitiminde evine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu. Bu duraklardan biri olan Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu. Durakta metrobüs bekleyen vatandaşlar, durak içinde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe unutuldu.

Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu
Kısıtlama öncesi Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DELİ: Her yer aynı
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KADİR: İSTANBULDA HER 3 KİŞİDEN 1 YABANCI VE KACAK OLMASI COK ÜZÜCÜ ELİNİ KOLUNU SALLAYAN İSTANBULA GELİP YERLEŞİP BİR YAŞAM KURABİLİRKEN BİZLER İSE EKONOMİK SIKINTILAR CEBELEŞİP DURUYORUZ YAZIK
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