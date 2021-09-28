Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'a, 15 yıl 9 ay daha hapis cezası kesildi Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, evinin...

ORDU (İHA) - Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'a, 15 yıl 9 ay daha hapis cezası kesildi

ORDU - Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, polis memurlarının yaralanmasıyla ilgili 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Arduç'u, polislerden birisini 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl, diğerini ise 'yaralamak' suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 8'nci duruşması görüldü. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cinayet zanlısı Özgür Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına daha çarptırıldı

Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 8'inci kez hakim karşısına çıkan Arduç, söyleyecek bir şeyin olmadığını sadece cezasının kesinleşmesini istediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti Arduç'u, Zeki Çelik isimli polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli isimli polis memurunun yaralamaktan ise 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Arduç'u yakalama esnasında yaralanan ve şuan halen kolunda yüzde 60 güç kaybı olan polis memuru Zeki Çelik şuan söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Önceki mahkemede de cezasının kesinleşmesini talep etmişti

Öte yandan Özgür Arduç, bir önceki duruşmada söyleyecek bir şeyinin olmadığını, sadece cezasının verilmesini talep ettiğini belirtmiş, mahkeme heyeti duruşmayı bir ileri tarih olan bu güne (28 Eylül) ertelemişti.

Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı

 Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

 İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı

İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Ceren'in katiline polisleri yaralamaktan 15 yıl 9 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:19:00. #1.17#