Son dakika haber | Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi
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Son dakika haber | Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde yol olmadığı için hasta ve cenazelerin yola kadar battaniye ile taşındığı Yeşiltepe Sokak'ta yaşanan çile son buldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde yol olmadığı için hasta ve cenazelerin yola kadar battaniye ile taşındığı Yeşiltepe Sokak'ta yaşanan çile son buldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Yeşiltepe Sokak'ta bir ziyaret sırasında gördüğü ve dinlediği sıkıntının ortadan kaldırılması için talimat verdi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışmasıyla sokağa hem yol yapıldı hem de 48 metre uzunluğunda, 4.5 metre yüksekliğinde kale gibi sanat yapısı taş duvar inşa edildi.

Başkan Aşkın Tören, bir ziyaret amacıyla gittiği sokakta durumu gördüğünü belirterek, "Buraya geldiğimizde şahit olduğumuz görüntü sokağa, şehre, Altınordu'ya yakışmıyordu. Yol yoktu. Hem yol açtık hem de ulaşım güvenliği için yolu sanat yapısı ile tahkim ettik. Burayı karda kışta yılın 12 ayı kullanılabilecek güvenli bir yola dönüştürüp vatandaşlarımızın uzun yıllardır süren çilesine son vereceğiz" dedi.

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, yapılan çalışma sebebiyle Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Muhtar Güneytepe "Mahallemizin Yeşiltepe Sokağı'nda ulaşım çok güç idi. Yol yoktu, vatandaşlar cenazesini bile battaniye ile taşıyordu. Mahallemizi ziyaretinde bu durumdan haberdar olan Başkan Aşkın Tören ekiplere verdiği talimatla burada yaşanan sıkıntıyı çözüme kavuşturdu. Her zaman yanımızda olan başkanımıza duyarlılığı ve hizmetleri için teşekkür ederim" dedi. - ORDU

Son dakika haber | Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi
Son dakika haber | Cenazelerin battaniye ile taşındığı sokağın çilesine Başkan Tören son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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