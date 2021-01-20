Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
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Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı

20.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:09
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonun gözaltına alındı. Ünlü isim, emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu madde kullanma suçundan adliyeye sevk edilecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.'nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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