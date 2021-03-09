Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
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Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü

09.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:01
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü

Son dakika gelişmesine göre Murat KORKMAZ / ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Murat KORKMAZ/ ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.


Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü
Son dakika... Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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