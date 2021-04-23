Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı
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Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı

Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy oluşturarak coşkuyla kutladı.

Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy oluşturarak coşkuyla kutladı. Kutlamalarda 2 çocuk, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Kaymakamı Adem Arslan'ı temsilen vatandaşları selamladı.

Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel pandemi tedbirleri kapsamında kutlama etkinliği düzenledi. Belediyenin resmi araçları, polis arabaları, polis motosikletleri, zabıta ve jandarma arabaları konvoy oluşturdu. Konvoyda, klasik otomobiller ve üstü açık otobüs de yer aldı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen konvoyun coşkulu kutlamasına, vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk Bayrakları sallayarak eşlik etti. Çekmeköy'ün cadde ve sokaklarını dolaşan konvoyda, 23 Nisan marşları çalındı.

Çocuklar, Belediye Başkanı ve Kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı

Konvoyun en önünde yer alan üstü açık klasik otomobilde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan'dan bir günlüğüne koltuğunu devralan Eymen Mut ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan bir günlüğüne görevi devralan Muhammed Talha Yılmaz vatandaşları selamladı. 5 saat süren kortejde Çekmeköy'ün cadde ve sokakları dolaşılarak bayram coşkusu sokaklarda yaşatıldı. 5 saat süren kortejde Çekmeköy'ün cadde ve sokakları dolaşılarak pandemi döneminde kalabalık etkinliklerden uzak kalan vatandaşlara biz nebze de olsa bayram coşkusu yaşatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı
Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı
Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı
Son dakika haber: Çekmeköy'de çocuklar, belediye başkanı ve kaymakamı temsilen vatandaşları selamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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