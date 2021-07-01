Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TOKAT'ta, 5 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

TOKAT'ta, 5 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Kent merkezinde Gülbaharhatun Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında ayağına ip takılan ebabil fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Ayağına dolaşan ipi kesen ekipler ebabili yeniden doğaya saldı.

 


Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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