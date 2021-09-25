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Son dakika haber! Çarşamba'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Çarşamba'da yangın

Son dakika haber... Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bisiklet tamircisi olan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sonucu yaralanan veya can kaybı olmazken, iş yerinde büyük zarar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber! Çarşamba'da yangın

Son dakika haber! Çarşamba'da yangın

Son dakika haber! Çarşamba'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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