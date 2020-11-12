Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
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Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

12.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:24
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

Korona virüs vakalarında özellikle 65 yaş üzeri hasta sayısının arttığını belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını kaydetti.

Korona virüs vakalarında özellikle 65 yaş üzeri hasta sayısının arttığını belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle il ve ilçelerde belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar da sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunabilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Vali Ayaz, "Salgınla ilgili olarak bu hafta geçen haftadan daha kötü. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi yükseliş devam etmekte. Onun için dün akşam Bakanlığımızın yayınlamış olduğu ilave kısıtlamalar da geldi. Buna valiler olarak biz de Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı aldık. Pazar yerlerinde zaten sigara içilmesini yasaklamıştık. Bundan sonra Atatürk Bulvarında yine otobüs duraklarında pazar yerlerinde vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sadece saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları da yasaklandı" dedi.

"Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyorlar"

Vali Ayaz kentte vakaların arttığını ifade ederek, "Tekrar söylüyoruz gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor maalesef. Şimdi kış geliyor açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz her gün. Vatandaşlarımızdan lütfen daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son 159 olarak açıklamıştım vefat sayısını ama bu sayıya yeni vatandaşlarımız da maalesef eklendi. Korona virüs her gün sevdiklerimizi bizden almaya devam ediyor. Onun için biraz daha tedbirli olacağız, biraz daha sabredeceğiz. Aşı çalışmalarında malum umut verici çalışmalar var. İnşallah birkaç ay içerisinde aşıların geleceğini ve salgında önemli bir ilerleme sağlanacağını ümit ediyoruz. Ama bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan istediğimiz maksimum dikkat maksimum tedbir" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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