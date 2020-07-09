Son dakika haber... Çankırı'da minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika güncel haberi: ÇANKIRI'da, yol kenarında park halinde olan TIR'a çarpan minibüsteki sürücü Davut Demirtaş yaralanırken, yanındaki Erkan Mutlu (52) ise yaşamını yitirdi.

ÇANKIRI'da, yol kenarında park halinde olan TIR'a çarpan minibüsteki sürücü Davut Demirtaş yaralanırken, yanındaki Erkan Mutlu (52) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Çankırı- Ilgaz yolunun Kuşcayırı köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Davut Demirtaş yönetimindeki 07 MOV 53 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan İsmail Özcan'ın kullandığı 35 HB 7291 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Davut Demirtaş yaralanırken, yanında bulunan Erkan Mutlu da araç içinde sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Yaralı Demirtaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mutlu'nun cansız bedeni de araçtan çıkarılarak, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA