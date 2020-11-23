Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
23.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:40
Çankırı'da, 71 yaşındaki Hüseyin Sarıkamış, traktörünü garajdan çıkarmaya çalıştığı sırada başını garaj üzerindeki ağaç parçasına çarparak düştü. Viteste olan ve hareket etmeye devam eden traktörün altında kalan Sarıkamış, hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Orta ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Buğurören köyünde yaşayan Hüseyin Sarıkamış (71), bahçesine gitmek için 06 RL756 plakalı traktörünü garajdan çıkarmaya çalıştığı sırada, başını garaj üzerindeki ağaç parçasına çarparak düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Viteste olan traktör hareket etmeye devam edince Sarıkamış aracın altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sarıkamış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedenini gören yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sarıkamış'ın cenazesi, Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci