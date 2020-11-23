Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Çankırı'da, 71 yaşındaki Hüseyin Sarıkamış, traktörünü garajdan çıkarmaya çalıştığı sırada başını garaj üzerindeki ağaç parçasına çarparak düştü. Viteste olan ve hareket etmeye devam eden traktörün altında kalan Sarıkamış, hayatını kaybetti.