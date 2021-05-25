Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Çanakkale'de 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Çanakkale'de 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kentte Hint keneviri yetiştirmek amacıyla internetten kimyasal madde siparişi verdiği belirlenen 12 zanlıya ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 322,19 gram esrar, 17,30 gram skunk, 31 kök Hint keneviri, 159 gram Hint keneviri tohumu, 35,27 gram kurutulmuş kenevir yaprağı, 24 sıvı ve 2 toz gübre, 34 saksı, 4 bitki yetiştirme kabini, 2 vantilatör, 16 soğutucu fan, 4 öğütücü, 3 zamanlayıcı, 10 ışıklandırıcı ve 2 buhar makinası ile birer ısıtıcı cihaz, havalandırma motoru, hava filtresi, oda nemlendiricisi akım düşürücü ve silah ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlı aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı