Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Çanakkale'de 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Çanakkale'de 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kentte Hint keneviri yetiştirmek amacıyla internetten kimyasal madde siparişi verdiği belirlenen 12 zanlıya ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 322,19 gram esrar, 17,30 gram skunk, 31 kök Hint keneviri, 159 gram Hint keneviri tohumu, 35,27 gram kurutulmuş kenevir yaprağı, 24 sıvı ve 2 toz gübre, 34 saksı, 4 bitki yetiştirme kabini, 2 vantilatör, 16 soğutucu fan, 4 öğütücü, 3 zamanlayıcı, 10 ışıklandırıcı ve 2 buhar makinası ile birer ısıtıcı cihaz, havalandırma motoru, hava filtresi, oda nemlendiricisi akım düşürücü ve silah ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlı aranıyor.

Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Gülşen Deniz Çakır Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ozan Tufan Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! ÇANAKKALE - Yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:29:41. #1.14#

title