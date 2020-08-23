Son dakika haber... Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışıTÜRK Kızılayı'nca düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurulan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker ve tüm Çanakkale şehitleri için anı dalışı gerçekleştirildi.

23.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:11

Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

TÜRK Kızılayı'nca düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurulan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker ve tüm Çanakkale şehitleri için anı dalışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Savaşları'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlik, Eceabat ilçesindeki Akbaş Şehitliği'nde başladı. Etkinliğe, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Çanakkale Şube Başkanı Av. Ergin Sezen, Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri katıldı.

Türk Kızılayı yetkilileri ile birlikte Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri Akbaş Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okuyup, şehit mezarlarına karanfil bıraktılar. Daha sonra yaklaşık 30 kişiden oluşan ekip, Akbaş İskelesi'nden Halep Varupu'nun vurulduğu alanda anı dalışı yaptı. Dalgıçlar, sualtına 'Çanakkale Şehitlerimizin Aziz Hatırası İçin Halep Vapuru Anı Dalışı' yazılı plaket bıraktı. Ardından su yüzüne çıkan dalgıçlar dev Türk bayrağı açıp, meşaleler yakarak 10. Yıl Marşı'nı okudu.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Çanakkale Savaşları'nda yaralı askerlerin, Kızılay olarak kendilerine tahsis edilen gemilerle İstanbul'a götürüldüğünü hatırlatarak, "Halep gemimiz denizaltı tarafından güvertesindeki 200 yaralı askerimiz ile birlikte vurulmuştu. Şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak için Kızılay tarafından bu etkinliği düzenledik. Dalış etkinliğimize İstanbul'da bulunan dalgıç arkadaşlarımız da geldiler. Bu günün anısına su altına bir de plaket bırakıldı. 105 yıl sonra tekrar o şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anmış olduk" dedi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ ise, "25 Ağustos 1915 tarihinde E-11 İngiliz Denizaltısı'nın Akbaş iskelesinde bağlı Halep Vapuru'nu vurarak batırmıştı. Vapurun güvertesinde İstanbul'a nakil için bekleyen 200 yaralı Mehmetçiğimizin şehit düştüğü olayın yıl dönümünde, topluluk olarak anı dalışı gerçekleştirdik. Su altına plaket bıraktık ve Türk bayrağı açtık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri taşıyan Kızılay'ın Halep Vapuru, 105 yıl önce Akbaş Mevkii'nde, İngiliz 'E11' denizaltısı tarafından vurularak olduğu yerde batmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Murat Kurum Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halit Ergenç Acun Ilıcalı Sertab Erener Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Fuat Çapa Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 16:36:37. #1.14#
title