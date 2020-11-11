Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

11.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:15
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Kestanelik köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. 14 günlük karantina süresi boyunca, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. 


Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

İlgili Haberler

Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Bilecik'te bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'te bir apartman karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Cem Yılmaz İlker Aksum Hande Ataizi
Spor Samatta Arda Turan Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:15:43. #1.15#
title