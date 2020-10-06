Cami avlusunda cinayet
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Cami avlusunda cinayet

06.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:43
Cami avlusunda cinayet

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi cami avlusunda sırtından bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Çorlu'da Tonguçlar Meydanı'nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarının üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CİNAYETİ İŞLEYENLER KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu, cinayeti işleyenini ise cami avlusunu mesken belleyen mekansız şahıslardan biri olduğunu belirledi.

SUÇ ALETİNİ BIRAKARAK KAÇTILAR

Burak Işık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık'ın sırtında bırakarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin arından ceset incelenmek ve otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor

Cami avlusunda cinayet
Cami avlusunda cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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