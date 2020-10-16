Çaldığı 140 ekran televizyonu kucaklayıp götürdü, rahatlığıyla şaşırtan hırsızı kameralar yakalattı

Aydın'da girdiği bir evden çaldığı 140 ekran televizyonu elinde yürüyerek götüren hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Rahat tavırlarıyla şaşırtan hırsızı, parmak izi ve kamera görüntüleri yakalattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan bir evden 140 ekran LED televizyon çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

PARMAK İZİ YAKALATTI

Nazilli polisi televizyonu çalınan bir şahsın müracaatı üzerine başlattığı çalışmada parmak izi ve kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. M.K. isimli şüpheli polisin yaptığı operasyon ile çaldığı televizyon ile birlikte yakalandı. M.K. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.K.'nın çaldığı televizyonu elinde rahat tavırlarla taşıması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı