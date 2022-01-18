Son dakika haber! Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

İSTANBUL DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kağıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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