Son dakika haber! Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

Son dakika haber! Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

İSTANBUL DHA -  ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kağıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.


Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

 Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vuruldu

Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vuruldu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Valiliği, Polis, DHA, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title