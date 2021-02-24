Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
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Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada

24.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:30
Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir kişi daha katıldı. Gelen kişinin tekme attığı kişi kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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