Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir kişi daha katıldı. Gelen kişinin tekme attığı kişi kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK