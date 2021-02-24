Son dakika haber | Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
24.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:30
Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir kişi daha katıldı. Gelen kişinin tekme attığı kişi kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK